Çanakkale'de pazar sayısı yeniden 4 güne çıkarıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il merkezinde haftada 2 güne indirilen pazar sayısı yeniden 4 güne çıkarıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Geçen hafta il merkezinde haftada 2 güne indirilen halk pazarı sayısı yeniden 4 güne çıkarıldı. Buna göre, Cuma Pazarı alanında Salı, Cuma ve Pazar günleri, Esenler Mahallesi'nde ise, Cumartesi günü pazar kurulacak.

Merkeze bağlı Kepez Beldesinde ise, halk pazarı haftada 3 gün devam edecek. Pazar yerleri, saat 20.00'ye kadar vatandaşların alışverişe devam edebileceği şekilde açık tutulacak.

Ramazan ayı boyunca fırınlarda pide satışları ise saat 19.00 itibariyle sona erecek. Vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin kaabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek. Ramazan davulcularının bahşiş toplanması yasaklanırken, davulcular yerel yönetimler tarafından desteklenecek.

Tarım işçisi olduğu belgelenen kişilerin çalışma alanlarına gidiş gelişlerinde seyahat izin belgesi aranmayacak. Tarımsal faaliyetlerde 20 yaş altındaki gençler, birinci derecede yakınlarının veya ebeveynlerinin yanında çalışabilecek.