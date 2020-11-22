Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi

22.11.2020 11:34
Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi, System.String[]

Çanakkale'de, 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz fosili ele geçirildi.

Çanakkale'de, 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz fosili ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada; piyasa değeri 4 milyon lira olan ve yaklaşık 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz canlısı fosili ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan K.T. ile M.A., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi
Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi
Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi - Son Dakika


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