Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu

17.08.2022 16:03
Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli de savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli de savcılık talimatıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarih eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.K.'nin evinde arama yaptı. Ekipler, 1 cep saati, 1 toprak heykel, ikiye bölünmüş heykel, 1 metal bileklik, 1 metal heykel, 4 sikke, figürlü 2 metal para, 2 taş, Osmanlıca yazılmış 3 belge ile üzerinde Arapça ibareler bulunan 30 metal para ele geçirdi. Tarihi olduğu değerlendirilen eserlere el koyulurken, A.K. de gözaltına alındı. Hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan A.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu - Son Dakika

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