Çanakkale'de polis ekiplerinden koronavirüs bilgilendirmesi - Son Dakika

Çanakkale'de polis ekiplerinden koronavirüs bilgilendirmesi
ÇANAKKALE'de, polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.
ÇANAKKALE'de, polis ekipleri, koronavirüse karşı halkın bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında, çay bahçeleri ve esnafa koronavirüs ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri alanlar, dikkatle inceledi. Polisler, broşür verdiği kişileri sözlü olarak da virüsle ilgili bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:35 Kaynak: DHA
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