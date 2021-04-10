Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet müdür yardımcıları, polis ekipleri ve emniyet teşkilatından emekli olan polisler katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Covid-19 tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tören sonunda Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, polislerle sohbet edip, günlerini kutladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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