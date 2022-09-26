Çanakkale'de gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile elektronik sigara ve tütün ele geçirildi

Operasyonda, paketlenmiş halde 1500'ü dolu toplam 21 bin 500 makaron ile 4 elektronik sigara ve 9 paket tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler E.Ç, H.N.A. ve U.A'ya ait adreslere eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Çanakkale 'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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