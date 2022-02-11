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Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti - Son Dakika

Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti

11.02.2022 11:25
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti

Çanakkale'de, hediyelik eşya satan bir dükkana giren hırsız, önce içeride bir bere daha sonra da kapının önünde asılı olan çantalardan birini çalarak uzaklaştı.

Çanakkale'de, hediyelik eşya satan bir dükkana giren hırsız, önce içeride bir bere daha sonra da kapının önünde asılı olan çantalardan birini çalarak uzaklaştı. Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde hediyelik eşya satan bir iş yerine gelen hırsız, kapının önünde duran sırt çantalarını inceledi. Daha sonra içeriye giren hırsız, içeride bulunan bere reyonuna yöneldi. Beğendiği bir bereyi yanında bulunan büyük bir poşete soktu. Burada dikkat çekmeyen hırsız, daha sonra hedef büyülterek kapının önünde bulunan pahalı sırt çantalarına yöneldi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kurnaz hırsız, kapıdan beğendiğini sırt çantasını alarak, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken ki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Sabah erken saatlerde mal sayımı yapınca 2 ürünün eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Sinan Hacıhasanoğlu hemen güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Düzgün giyimli, yüzü maskeli ve dikkat çekmeyen hırsızın bere ve çanta çaldığını görünce neye uğradığını şaşıran Hacıhasanoğlu, "Dükkanımıza geçtiğimiz Pazar günü kamufle olmuş bir arkadaş geldi ama şüphelendim biraz büyük bir poşet kullanıyordu. Bizi oyaladıktan sonra içeriden bir bere çaldı, dışarıdan da bir tane çanta alıp, kaçtı. Zaten esnaf sıkıntıda, zor durumdayız ama bu profesyonel belli, geziyor burada. Ciddi bir zararımız var. Aldığı çanta da pahalı bir çanta. Sıkıntılı zamanlarda böyle şeyler can sıkıyor. Yani uğraşmak da istemiyoruz. Şimdi polise versek, git-gel, uğraş, zaman kaybı. İnsanların bence biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Biz de burada sonuçta sabahtan akşama kadar duruyoruz. Mücadele veriyoruz. Zaten ihtiyacı olsa, gelip istese biz kendimiz ona hediye ederiz. Daha kısa bir çözümle bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Bir an önce de bulunmasını istiyoruz. Zararım yaklaşık 650 lira civarında" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti
Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti

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Çanakkale, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de rahat tavırlarıyla güpegündüz çanta çalan hırsız pes dedirtti - Son Dakika
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