Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü - Son Dakika

Olay bugün öğle saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Balıklı köyünde bulunan peynir suyu işleyen bir fabrikada meydana geldi. Sağanak yağış sırasında fabrikanın dışında bulunan rüzgar enerji santraline yıldırım isabet etti. Pervanelerden birinin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. - ÇANAKKALE

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