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Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü - Son Dakika

Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü

13.12.2021 16:22
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sağanak yağış sırasında bir fabrikanın rüzgar gülüne yıldırım düştü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sağanak yağış sırasında bir fabrikanın rüzgar gülüne yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay bugün öğle saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Balıklı köyünde bulunan peynir suyu işleyen bir fabrikada meydana geldi. Sağanak yağış sırasında fabrikanın dışında bulunan rüzgar enerji santraline yıldırım isabet etti. Pervanelerden birinin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü
Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü

Çanakkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de rüzgar gülüne yıldırım düştü - Son Dakika
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