Çanakkale'de dün başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kontrol amaçlı bazı köyler tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili Köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

RİSKLİ YERLER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle yangının hız kazandığını, mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Kemel Köyü'nün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel Köyü civarında devam eden orman yangınının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığı, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir."

BAKAN YARDIMCILARI DA BÖLGEDE

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

ADANA'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MSB: 18 HELİKOPTER VE 2 UÇAK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı yangınlarla ilgili son duruma ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. 14-17 Temmuz tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."