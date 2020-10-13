Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika

Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

13.10.2020 21:20
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü, System.String[]

ÇANAKKALE'de tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı.

ÇANAKKALE'de tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.

Fetvane Sokak'taki tarihi Saat Kulesi, Çanakkale Belediyesi görevlilerince Azerbaycan'ın bayrak rengi olan gök mavisi, kırmızı ve yeşil renkli ışıklarla aydınlatıldı. Görsel bir şölen oluşturan Saat Kulesi'nin kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşıldı ve Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Çanakkale Belediyesi de resmi Twitter hesabından tarihi Saat Kulesi'nin ışıklandırılmış fotoğraflarıyla birlikte, "Barışın kenti Çanakkale olarak, işgal altındaki topraklarını savunan dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız" mesajını paylaştı.'HER ZAMAN KARDEŞ MİLLETİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ'Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini 'Türk' olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.Arda Çakırer ise, "Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Hiçbir ülke gibi aramızda siyasi bağ ilişkisi yok. Birbirimizin en zor durumlarında yakın olacağız ki kardeş millet olduğumuzu göstereceğiz. Ben kesinlikle bunu savunuyorum. Hareketi doğru buluyorum" diye konuştu.'İKİ FARKLI DEVLET, BİR MİLLETİZ'Çalışmak için Çanakkale'de bulunan Azerbaycan vatandaşı Cemal Memedov da, Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Renkleri görünce gururlandık. Tarihten beri biz kardeşiz. Sadece iki farklı devlet bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yanımızda, bize destek oldukları için teşekkür ederiz. Bayrağımızın renklerinin her birinin ayrı anlamı var. Mavi, Türkçülüğü, kırmızı, kanımızı ve yeşil de İslamiyet'i taşıyor. Azerbaycan bayrağı ya da Türk bayrağı bizim için fark etmiyor, ikisi de aynı bayrak. Benim kardeşim şu anda gönüllü asker olarak savaşta. Sizleri hiç unutmadık, kalbimizdesiniz" dedi.'ÇOK GÜZEL OLMUŞ'Azerbaycan vatandaşı Mecidov İlham ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden razıyım. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah Türk milletine uzun ömür versin. Biz kardeşiz, hep kardeş olarak kalacağız. Bu savaşta Türk halkının yanımızda olduğunu hissediyoruz. İyi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var, Türk milletinin gururudur. Biz iki devlet bir milletiz. Saat Kulesi çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun."


Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan, Çanakkale, Asker, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika


Son Dakika

Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları         
19:59
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti         
19:13
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim         
17:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei