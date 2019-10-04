Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sağanak
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Çanakkale'de sağanak

1 saat önce

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmur sularının Çanakkale Boğazı'na aktığı kıyı kesimleri kahverengiye büründü.

Yağış ve fırtınanın ardından boğazda oluşan sis yüzünden deniz ulaşımında aksama yaşanmadı.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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