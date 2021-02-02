ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

02.02.2021 02:07

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, yollar ve bahçeler su altında kaldı.

Camikebir ve Camicedit mahallelerinden geçen Tabaklar Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü, çevrede bulunan çiftliklerdeki bazı hayvanlar telef oldu.

Keklice Deresi'nin etrafındaki çok sayıda çiftlik ve yapının da zarar gördüğü öğrenildi.

Hayvancılıkla uğraşan İlker Küçükerdal, yaptığı açıklamada, bahçesindeki keçi, tavuk, bıldırcın, kaz gibi çok sayıda hayvanının telef olduğunu söyledi.

Selden güçlükle kurtulduğunu belirten Küçükerdal, "Bu yaşıma geldim, Bayramiç'te böyle bir su baskını görmedim. Kendimi kulübeden zor attım. Hayvanları kurtarmayı başaramadım" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, belediye ekiplerinin su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Halkımızın mağdur olmaması için anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Çok büyük miktarda bir yağış oldu. İlçe tarihinde böylesi bir dönem geçirmedik sanıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Telefonda tartıştı, adresi öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı
İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor         
00:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak         
23:19
BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor         
21:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor         
18:17
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 02:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei