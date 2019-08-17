Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sağanak yağış
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Çanakkale'de sağanak yağış

1 saat önce

Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Çanakkale'de sağanak yağış, System.String[]
Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sabah 08.20'den itibaren etkisini arttıran yağış sonrası bazı rögarların taştığı görülürken, bazı vatandaşların ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bunaltıcı havaların etkisinde olan ve yağan yağmurla serinleyen Çanakkaleliler, yarından itibaren yeniden sıcak havayı hissedecek. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, önümüzdeki 1 hafta boyunca ise herhangi bir yağış beklenmiyor. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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