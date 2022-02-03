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Çanakkale'de sağanak yağış onlarca aracı suyun altında bıraktı - Son Dakika

Çanakkale'de sağanak yağış onlarca aracı suyun altında bıraktı

03.02.2022 10:17

Çanakkale Biga'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen Kocabaş Çayı taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle çayın kenarındaki araçlar suyun altında kaldı.

Çanakkale'nin Biga'da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

Çanakkale'de sağanak yağış çayı taşırdı, onlarca araç suyun altında kaldı

ÇAY TAŞTI, ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

Çanakkale'de sağanak yağış çayı taşırdı, onlarca araç suyun altında kaldı

VALİLİK UYARIDA BULUNMUŞTU

Çanakkale'nin doğu ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve ilgili kamu kurumları uyarılmıştı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler sonucunda kentin doğu ilçelerinde ve özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edilmiş, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve Yenice'de görevli hamile ve engelli kamu personellerinin ilçe hıfzıssıhha kurulları kararınca yarın idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

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Çanakkale, Kocabaş, Zabıta, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sağanak yağış onlarca aracı suyun altında bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak yağış onlarca aracı suyun altında bıraktı - Son Dakika
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