Çanakkale'de yağışla birlikte dere yatağı taştı, kara yolu ulaşıma kapandı

Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Ezine ilçesinde dere yatağı taştı. Ulaşıma kapanan Geyikli-Ayvacık yolu bir süre sona yeniden açıldı.

DERE YATAĞI TAŞTI

Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı yağış uyarısı sonrası, sağanak yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Ezine ilçesi Geyikli beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Tavaklı iskelesi mevkiinde Elik kuyu deresi taştı.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Dere yatağının taşması sonucu Geyikli-Ayvacık yolu Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafiğe kapandı. Taşkına belediye ve karayolları ekipleri müdahale etti. Yağışların etkisini yitirmesinin ardından yol jandarma tarafından tekrar trafiğe açıldı.