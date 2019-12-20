Çanakkale'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortaklığında hazırlanan Sosyal Alan Hizmet Aktarımı Projesi (SAHA) uygulamaya geçirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje sosyal hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan dezavantajlı bireylere, hizmet tanıtımının yapılması, bireylerin sorunlarının çözümüne ilişkin uygun hizmet modelinden yararlandırılması amacıyla geliştirildi.

Proje uygulamaları kapsamında, ilçelerdeki tüm muhtarlıklar, proje ortaklarından gönüllülük esası ile oluşturulan heyet ile ziyaret edilerek, gerçekleştirilen sohbetlerde mevcut hizmetlerin tanıtımı yapıldı.

İhtiyaç sahiplerinin sonraki süreçlerde gelişecek sosyal sorunlarına erken müdahale yapılması konusunda muhtarlarla işbirliğinin sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.