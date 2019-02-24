Çanakkale'de Sahilde Bulunan Caretta Caretta Koruma Altına Alındı
19 dakika önce
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sahilde bulunan canlı caretta caratta jandarma ekipleri tarafından koruma altını alındı.
Çanakkale
'nin Eceabat
ilçesinde sahilde bulunan canlı caretta caratta jandarma ekipleri tarafından koruma altını alındı.
Alınan bilgiye göre, Eceabat'a bağlı Kilitbahir
köyü sahilinde bir caretta caretta bulunduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 20 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın canlı olduğunu tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar
İlçe Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, kaplumbağayı İlçe Jandarma
Komutanlığına götürerek koruma altına aldı.
Caretta carettanın daha sonra yetkililer tarafından teslim alınarak ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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