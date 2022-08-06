Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı - Son Dakika
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Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı

06.08.2022 17:19
Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı

ÇANAKKALE'de, sahilde yaralı bulunan caretta caretta, tedavisi yapılarak denize bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, sahilde yaralı bulunan caretta caretta, tedavisi yapılarak denize bırakıldı.

Çanakkale'de sahilde yaralı bulunan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından caretta carettanın yaralı bulunduğunda, tedavi edilirken ve denize bırakılırken çekilen fotoğrafları paylaşılarak, "Caretta caretta yaralı halde bulundu, tedavisi yapıldı ve yeniden mavi sulara bırakıldı. Emeği geçen güzel insanlar, iyi ki varlar" denildi.

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan caretta caretta, tedavi sonrası denize bırakıldı - Son Dakika

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