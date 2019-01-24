Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu

Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu

1 saat önce

Çanakkale sahiline bir caretta caretta ölüsü vurdu.

Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu, System.String[]
Çanakkale sahiline bir caretta caretta ölüsü vurdu.

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'ndeki halk plajı sahili kıyısına ölü bir caretta caretta vurdu. Caretta carettayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Kaplumbağayı bir kadınla birlikte kıyaya çektiklerini belirten Ekrem Akın, "Sabah buradan geçerken bir bayan arkadaşı gördüm. 'Yardım eder misiniz' dedi. Kaplumbağayı gördük. Yardım ettim. Beraber kıyıya çektik. Sonra fotoğraf çektik. Herkes görsün diye biraz kenara çektik. Gördüğümde ölüydü. Suyun içerisindeydi yardımla çıkarttık" dedi.

Caretta carettayı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaplumbağanın fotoğrafını çekti. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin, 30 yaşı aşkın 77 santimetre boyunda yaklaşık 20 kilo ağırlığında yetişkin dişi caretta carettayı incelemek üzere merkeze götüreceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
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