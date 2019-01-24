Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu
1 saat önce
Çanakkale sahiline bir caretta caretta ölüsü vurdu.
Çanakkale
sahiline bir caretta caretta ölüsü vurdu.
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi
'ndeki halk plajı sahili kıyısına ölü bir caretta caretta vurdu. Caretta carettayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Kaplumbağayı bir kadınla birlikte kıyaya çektiklerini belirten Ekrem Akın, "Sabah
buradan geçerken bir bayan arkadaşı gördüm. 'Yardım eder misiniz' dedi. Kaplumbağayı gördük. Yardım ettim. Beraber kıyıya çektik. Sonra fotoğraf çektik. Herkes görsün diye biraz kenara çektik. Gördüğümde ölüydü. Suyun içerisindeydi yardımla çıkarttık" dedi.
Caretta carettayı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaplumbağanın fotoğrafını çekti. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin, 30 yaşı aşkın 77 santimetre boyunda yaklaşık 20 kilo ağırlığında yetişkin dişi caretta carettayı incelemek üzere merkeze götüreceği öğrenildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Kocasını Öldüren Kadın, Cesedi Bahçeye Gömerken Komşularına Yakalandı
Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı
Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Evinde Ölü Bulundu