Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu
1 saat önce
ÇANAKKALE'de sahilde caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.
ÇANAKKALE'de sahilde caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu. Barbaros Mahallesi
'nde sahilde yürüyüş yapan Ekrem Akın, deniz yüzeyinde hareketsiz duran caretta caretta kaplumbağasını fark etti. Deniz kaplumbağasını kıyıya çıkaran Akın, hayvanın öldüğünü fark etti. Ölü caretta caretta için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (DEKUM) arayıp bilgi verildi.
ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın
Özdilek ise, yaklaşık 30 yaşlarında 20 kilogram ağırlığında, 80 santimetre boyundaki kaplumbağanın yetişkin ve üreyebilen yaşta bir dişi olduğunu söyledi. Bölgede balık avcılığının yapıldığını belirten Özdilek, carettanın balık ağlarına takılıp boğularak öldüğünün tahmin edildiğini belirterek, vücudunda hiç bir yara izi bulunmadığını ifade etti. Özdilek, ölü caretta carettanın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince alınacağını bildirdi. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:56 Kaynak: DHA
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