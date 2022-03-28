Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

28.03.2022 10:43

Çanakkale'de bir vatandaş yolda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çanakkale'de bir vatandaş yolda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yeni Kordon mevkisinde dün öğle saatlerinde evine giderken sahipsiz bir köpek tarafından bacağından ısırılan turist rehberi Özgür Yücel'e (34) ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Yücel'e 4 doz kuduz aşısından ilki uygulandı.

Özgür Yücel, AA muhabirine, köpekleri çok seven biri olarak başına gelen olaya anlam veremediğini ifade etti.

Kendisine saldıran hayvanın nereden geldiğini bile anlayamadığını belirten Yücel, köpeğin kendisine doğru koştuğunu görmediğini, havlama sesi de duymadığını aktardı.

Bacağında ani acı hissederek kendini geri çektiğinde köpeğin uzaklaştığını ve pantolonunun yırtıldığını gördüğünü anlatan Yücel, "Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bu köpeği burada daha önce de gördüklerini söylediler. Hastanede de bana gün içinde gelen üçüncü vaka olduğumu söylediler. Şu anda birkaç avukatla görüşüyorum. Yasal haklarımın ne olduğunu öğrenip duruma göre ben de bu haklarımı kullanacağım." dedi.

Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı
Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı
Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı Sahipsiz köpeği köpeklerin saldırısından Belediye Başkan Yardımcısı kurtardı Sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı Sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement