Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restorana yapılan operasyonda 170 adet sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Operasyon sonrası şüpheli şahıs H.T., verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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