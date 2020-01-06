Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu
6 saat önce
Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restorana yapılan operasyonda 170 adet sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Operasyon sonrası şüpheli şahıs H.T., verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi