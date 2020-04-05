Çanakkale'de sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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Çanakkale'de sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda sahte dezenfektan ürettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda sahte dezenfektan ürettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hakkında idari para cezası uygulandı.
Kent merkezindeki bir medikal firması ile bir eczaneye de fahiş fiyatla ürün sattıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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