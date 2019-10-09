Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese yaptıkları baskında 500 kilogram sahte rakı ve çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirdi.

Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese yaptıkları baskında 500 kilogram sahte rakı ve çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirdi. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.


Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. İmalathaneye çevrilen iş yerinde satışa hazır 500 kilogram sahte rakı ve onlarca şişe çeşitli markalarda sahte içki ele geçirildi. İçki şişeleri üzerindeki bandrollerin orijinal içki şişelerinden toplanarak üzerlerine yapıştırıldıkları tespit edildi. Olay sonrası imalathane mühürlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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