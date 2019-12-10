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Çanakkale'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Çanakkale'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırlar köyünde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

M.B'ye ait ev ve bahçesindeki depoda yapılan aramalarda 20,5 litre rakı, 65 litre votka, 285 litre şarap ile 21 şişe anason yağı, alkol damıtmada kullanılan imbik, iki alkolmetre derece, üç enjektör, 34 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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