Çanakkale'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bin 168 litre etil alkol ile çeşitli aromalarda içki karışımları ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bin 168 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan 24 adet malt aroması kiti, 44 adet anason rakı kiti, 4 adet ardıç votka kiti, 2 adet likör kiti ile 36 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.