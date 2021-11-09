Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ÇANAKKALE'de sahte içki üretimi ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde sahte içki üretimi ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 bin 505 litre sahte içki, 1 damıtma düzeneği, 448 gram kubar esrar, 115 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 tabanca mühimmatı, 2 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 282 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.