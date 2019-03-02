Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu

Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu

29 dakika önce

Çanakkale'de, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı aldı. Esnaflara sahte para verdikleri tespit edilen H.Ç., H.C.Ç ve M.R.C. ve S.B. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında sahte olduğu 17 adet 100 TL'lik ve bir 1 adet 200 TL'lik olmak üzere toplamda 18 adet sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Duygu Su Gülpınar, Sınırları Zorlayan Pozla Sosyal Medyaya Damga Vurdu İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]