Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu
29 dakika önce
Çanakkale'de, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale
'de, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı aldı. Esnaflara sahte para verdikleri tespit edilen H.Ç., H.C.Ç ve M.R.C. ve S.B. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında sahte olduğu 17 adet 100 TL'lik ve bir 1 adet 200 TL'lik olmak üzere toplamda 18 adet sahte banknot ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:49 Kaynak: İHA
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