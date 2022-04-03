Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

03.04.2022 11:24
Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit istikametine giden Mustafa Boz idaresindeki moloz yüklü 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip yolun kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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Mustafa Boz, Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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