Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

25.04.2022 17:48
Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Karaköy istikametine giden Ramazan E. idaresindeki 17 TR 658 plakalı minibüs, Sarıot köyü yakınlarında virajı alamayarak yoldan çıktı.

Şarampole devrilen minibüsteki sürücü ile Mustafa Çakmakçı, Metin Özcan, Mert Metin Akgün, Cansel Akgün ve Ethem Kahrıman yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Mustafa Çakmakçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

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Çanakkale, Bayramiç, Karaköy, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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