Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Çan - Çanakkale karayolunun 7. kilometresinde 17 AAG 385 plakalı otomobil sürücü Ünal Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçarak yan yattı. Kazada araçta bulunan yolcular Ayşen A., Cahide Ç., Gönül Y.. ve sürücü Ünal Y. yaralandı. Yaralılardan Gönül Y. araçta sıkıştı. Yaralı Gönül Y. 112 ekipleri ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çekici yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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