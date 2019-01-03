Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Şarampole Yuvarlanan Süt Kamyonunun Şoförü Yaralandı

Çanakkale'de Şarampole Yuvarlanan Süt Kamyonunun Şoförü Yaralandı

17 dakika önce

Çanakkale'de şarampole yuvarlanan süt kamyonunun şoförü yaralandıÇanakkale'nin Biga ilçesinde, süt kamyonu şarampole yuvarlandı.

Çanakkale'de şarampole yuvarlanan süt kamyonunun şoförü yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, süt kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki 10 ton süt yere döküldü.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Şenol Mutlu'nun kullandığı 17 TL 328 plakalı, özel bir firmaya ait süt kamyonu, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevreden durumu gören diğer sürücüler kazayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücünün kamyon içinde sıkışması nedeniyle olay yerine Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından sürücü sıkıştığı kamyon içinden yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Mutlu, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada kamyonda bulunan 10 ton süt ise döküldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

İtfaiye, Biga, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:30:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Şarampole Yuvarlanan Süt Kamyonunun Şoförü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]