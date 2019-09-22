Çanakkale'de sazlık yangını
1 saat önce
Biga ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:46 Kaynak: AA
Biga ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü Kumkent Sahil Siteleri yakınlarındaki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerle müdahale edilerek söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
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