Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sazlık yangını
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Çanakkale'de sazlık yangını

1 saat önce

Biga ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Biga ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gerlengeç köyü Kumkent Sahil Siteleri yakınlarındaki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözlerle müdahale edilerek söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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