Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği
6 dakika önce
Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.
Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.
Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı.
Kilitbahir köyünden konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne ulaşan motosikletliler, burada Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.
Şehitler için dua eden motosikletliler, yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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