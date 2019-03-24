Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği

Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği

6 dakika önce

Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.

Çanakkale'de
Motosiklet tutkunları "Şehitler bizi bekler" etkinliği kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir araya geldi.

Türkiye Motosiklet Platformu ile Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyona yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı.

Kilitbahir köyünden konvoy halinde Şehitler Abidesi'ne ulaşan motosikletliler, burada Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için dua eden motosikletliler, yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de "Şehitler Bizi Bekler" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]