Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü - Son Dakika
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Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü

6 saat önce

Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşüÇANAKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü

ÇANAKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra açılan dev Türk bayrağının arkasında kortej oluşturan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Katil Esad hesap verecek' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirip, Çanakkale sokaklarını inletti. Program kortejin tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelmesiyle son buldu.

Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü

Çanakkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
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