Çanakkale'de şehitler için bayrak yürüyüşü - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı 'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra açılan dev Türk bayrağının arkasında kortej oluşturan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Katil Esad hesap verecek' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirip, Çanakkale sokaklarını inletti.

Program kortejin tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelmesiyle son buldu.