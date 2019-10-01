Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı

2 saat önce

2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve 2017 yılında Biga'da çalışmalarına başlayan Pegai Bisiklet Platformu (PEBİP) gönüllüsü bisikletseverler, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şehitlere Saygı Turu'nu düzenlediler.

Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı, System.String[]

2016 yılında kurulan Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) ve 2017 yılında Biga'da çalışmalarına başlayan Pegai Bisiklet Platformu (PEBİP) gönüllüsü bisikletseverler, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şehitlere Saygı Turu'nu düzenlediler.


Pegai Bisiklet Platformu tarafından 3 yıldır düzenlenen 'Şehitlere Saygı Turu' bu yıl dostluk ve kardeşlik vurgusuyla ortak bir tura dönüştü. 74 Bisikletseverin katılımıyla Havuzlar Şehitliğinde kahvaltı ile başlayan tur, daha sonra bisikletseverlerin Şahindere'deki Şehitlik ziyareti ve Çanakkale Şehitler Abidesindeki toplu fotoğraf çekiminin ardından, Alçıtepe'de bulunan Sahra Hastanesini ziyaret etmeleriyle Çanakkale Truva Atı Heykeli altında son buldu.


Platform gönüllülerinin ortak olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Çanakkale sınırları içerisinde bisiklet kültürünü ve ulaşımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten iki yapının bugün dostane ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonda bir araya geldik. Önümüzdeki yıllar için de birbirimize söz verdik. İnanıyoruz ki çevre il ve ilçelerden de bu tura katkı verecek dostlarımız olacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşının saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu
Sergen Yalçın, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı TFF, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği Alanyaspor maçı için toplandı Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 'Şehitlere Saygı Turu' yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]