Çanakkale'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

İlçeye bağlı Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Ergün Ayanoğlu (46), koyunlarını yıkamak için gittiği Yukarıköy'ün Karaburun Mahallesi'ndeki Tabaklar Deresi'ne serinlemek için girdi.

Debisinin yüksek olduğu noktada suya batan Ayanoğlu'nu gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu arada olay yerine gelen vatandaşlar, Ayanoğlu'nu sudan çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Ayanoğlu, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.