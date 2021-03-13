Çanakkale'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale- İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınında U.M. idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bunun üzerine sürücü ile araçtaki 2 kişi inerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek aracı söndürdü.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika