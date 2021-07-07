Çanakkale'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken bir miktar orman arazisi de zarar gördü.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile karadan, helikopter ile havadan müdahale edildi.

Durumu fark edip yol kenarında otobüsü durduran şoför, araçtaki 8 yolcu ile muavin ve yedek şoförü otobüsten indirdi.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı