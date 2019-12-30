Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu - Son Dakika

Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, etkisini attıran poyraz fırtınası bir apartmanın çatısı uçurdu.

Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, etkisini attıran poyraz fırtınası bir apartmanın çatısı uçurdu.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ilçede hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.


Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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