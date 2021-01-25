Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor - Son Dakika

Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor

25.01.2021 15:16

Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, amatör balıkçılar da zor anlar yaşıyor Bozcaada seferleri iptal edildi Çanakkale'de şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor

Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, amatör balıkçılar da zor anlar yaşıyor

Bozcaada seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Feribotlar iskeleye yanaşmakta güçlük çekerken, dev dalgalarda sahili dövüyor.

Çanakkale'de etkili olan şiddetli lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, boğaz ve adalar hattındaki feribot seferlerini aksatıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de, yarın (Pazartesi) Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada seferlerinin tamamı iptal

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Amatör balıkçılara Lodos engeli

Ayrıca, iskele ve kordon boyunda balık tutan amatör balıkçılar da şiddetli lodostan kurtarılamadı. Dalgaların kıyıya vurmasıyla zor anlar yaşayan balıkçılar, bozulan olta takımlarını düzeltmek için uzun çaba harcadılar.

Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor
Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor
Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor
Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor

Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de şiddetli lodos etkili oluyor - Son Dakika


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