Çanakkale'de 'Sıfır Atık' eğitimi - Son Dakika
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Çanakkale'de 'Sıfır Atık' eğitimi

6 saat önce

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında bir eğitim verildi.

Çanakkale'de 'Sıfır Atık' eğitimi, System.String[]

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında bir eğitim verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan proje kapsamında bugün verilen eğitimde 'Sıfır Atık' kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik hayatlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık sağlanması hedeflendi. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan eğitime Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören 70 öğrenci, öğretmenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile İl Müdürlüğü teknik personeli, Çevre Mühendisi Funda Yalın, Çevre Mühendisi Selda Aytar ve Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin katıldı. Sıfır Atık projesinin gayesi olan israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında Çevre Mühendisi Funda Yalın tarafından konuklara bilgilendirme sunumu yapıldı.


Program sonunda eğitime katılan öğrencilere 'Sıfır Atık' bez çanta, şapka, çocuk çevre ajandası ve sıfır atık çocuk dergisi dağıtıldı. - ÇANAKKALE

Bahçeşehir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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