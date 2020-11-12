Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu - Son Dakika

Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu

12.11.2020 20:00
Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda toplanan Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte sigara içilmesi yasak alanları belirledi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarını yasakladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda toplanan Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte sigara içilmesi yasak alanları belirledi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu; daha önce meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda getirilen maske takma zorunluluğunun, sigara içtiğinden bahisle bazı kişiler tarafından ihlal edilmesi üzerine solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi ve maske kullanımında sürekliliğin sağlanması için bugünden itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok alanda sigara yasağı getirdi.

Kurul ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içerisinde 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına da kısıtlama getirdi.Alınan kararlara uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.Çanakkale'de sigara içme yasağı getirilen alanlar ise şöyle:

Kordon (Kayserili Ahmet Paşa Caddesi) ve sahil bandı, İskele Meydanı, Yeni Kordon (İğdelik Sokak) ve sahil bandı, 17 Burda AVM içi açık alan, Cumhuriyet Meydanı, Yalı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Troya Caddesi, Halk Bahçesi, Eski Balıkhane Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Binası Çevresi, Kepez Meydan Sokak, Kepez Rauf Denktaş Caddesi Mehmet Akif Ersoy Hastanesi Bölgesi, Güzelyalı Sahil Bandı, Güzelyalı İzmir Caddesi, Çınarlı Köyü Dardanos mahallesi Sahil Bandı, Çınarlı Köyü Dardanos mahallesi Eski İzmir Yolu, Işıklar Köyü/ Kemel Köy yolu girişi (Dörtyol mevkii) Işıklar Köyü Eski Ankara Yolu, Kumkale Atatürk Caddesi, Erenköy 18 Mart Caddesi, Pazar yerleri, Meydanlar, Köy Meydanları, Park/Bahçeler, Toplu Taşıma ve Otobüs durakları alanları, okul giriş ve çıkışları ve bunun gibi alanlar.


Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu
Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sigara içilmesi yasak alanlar belli oldu - Son Dakika


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