Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi
03.05.2021 12:37
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia...
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan teknik takip kapsamında şüpheli E.H'ye ait Ezine'deki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 28 metal obje ele geçirildi
Gözaltına alınan E.H, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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