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Çanakkale'de silah kaçakçılığı

11 dakika önce

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale genelinde silah kaçakçılığı suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda iki kişinin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çeşitli silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de silah kaçakçılığı, System.String[]

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale genelinde silah kaçakçılığı suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda iki kişinin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çeşitli silahlar ele geçirildi.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmada T.Ö. ve B.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet Glock marka tabanca, 40 adet 9x19mm tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 17 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş ele geçirildi ve malzemelerin tümüne el konuldu.


Olayla ilgili T.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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