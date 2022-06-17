Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında merkezde belirlenen adreste, bomba arama köpeği 'Torba' ile arama yapıldı. Evde 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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