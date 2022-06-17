İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında merkezde belirlenen adreste, bomba arama köpeği 'Torba' ile arama yapıldı. Evde 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.