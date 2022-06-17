Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı ile mücadele doğrultusunda önceden takibe aldıkları bir adrese operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği Torba'nın da katıldığı operasyonda; 4 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9mm tabanca fişeği, tabanca yapımında kullanılan namlu, pim ve yay gibi parçalar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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