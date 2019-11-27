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Çanakkale'de silahlı soygun kameralara yansıdı

6 saat önce

Çanakkale'de silahlı soygun kameralara yansıdıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, bir erkek şahsın kasiyere silah doğrultarak soygun yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Çanakkale'de silahlı soygun kameralara yansıdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, bir erkek şahsın kasiyere silah doğrultarak soygun yaptığı anlar kameralara yansıdı.

İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokakta bulunan bir alışveriş merkezinde bugün öğle saatlerinde bir silahlı soygun yaşandı. Kameralara yansıyan korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. isimli erkek şahsın daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrulttuğu ve paraları istediği görülüyor. Silahlı hırsızın bir miktar parayı çaldığı ve kaçtığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Çanakkale'den de takviye olarak bir polis ekibi Biga'ya yönlendirildi.

A.A. isimli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Çanakkale'de silahlı soygun kameralara yansıdı

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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