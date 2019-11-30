Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçmıştı.

Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçmıştı. Zanlı 3 gün sonra Çanakkale'nin Kepez ilçesinde yakalandı.


Geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde, İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde silahlı bir soygun yaşanmıştı. Korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istemiş ve soyguncu bir miktar parayı aldıktan sonra kaçmıştı.


Silahla soygun yaptıktan sonra kayıplara karışan A.A., Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yoğun çalışması sonucu Çanakkale'nin Kepez ilçesi sahilinde kıskıvrak yakalandı.


Olay ile ilgili Geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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